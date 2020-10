Alternatief schema moet fragiele schaatswinter nog beetje glans geven

Achtereek­te: ‘De arts noemde dit een tikkende tijdbom’

9 juli Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte stond in dubio nadat ze haar schouder ruim een week geleden blesseerde, maar gaat zaterdag onder het mes. Vandaag verlaat de schaatsster het trainingskamp van Jumbo-Visma in Inzell. ’Het is mega-instabiel.’