Alternatieve tocht blijft langer op Weissensee

KNSB tikt ‘onbehoor­lij­ke’ Nuis op de vingers

15 januari Kjeld Nuis is door de KNSB op de vingers getikt. Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond, heeft de tweevoudig olympisch kampioen in een brief laten weten dat hij diens gedrag bij de EK sprint in Collalbo afkeurt.