Amerikaanse sensatie Jordan Stolz houdt Thomas Krol van wereldtitel met formidabele 1000 meter

Kjeld Nuis, wereldkampioen op de 1000 meter in 2017, haalde het podium net niet en werd vierde (1.08,10). De bronzen plak ging naar de verrassende Brit Cornelius Kersten (1.08,02). Hein Otterspeer eindigde als zesde (1.08,31). Het is de tweede wereldtitel voor Stolz, die vrijdag ook al veruit de beste was op de 500 meter. De Amerikaan was dit jaar ook twee keer de beste in de wereldbeker op de 1000 meter.

Krol dook als eerste onder de 1.08. Met 1.07,78 was de regerend olympisch kampioen met nog twee ritten te gaan de snelste. In de slotrit was Stolz veel sneller dan Otterspeer in de opening en had een goede kruising achter Otterspeer in de eerste ronde. Daarna liep de Amerikaan alleen maar uit. Uiteindelijk was hij 0,67 seconde sneller dan Krol. Otterspeer bleef steken op 1.08,31.



Nuis kwam als eerste Nederlander in actie in de zesde rit tegen de Belg Mathias Vosté. Met 1.08,10 bleef de olympisch kampioen van 2018 net boven de tot dan toe snelste tijd van Kersten (1.08,02). Voor Krol is het de tweede WK-medaille op de kilometer. In 2019 won hij ook zilver. Op de afgelopen twee edities van de WK afstanden werd Krol gediskwalificeerd op de 1000 meter. Dit seizoen kwam Krol in de wereldbeker maar één keer op het podium op de kilometer.