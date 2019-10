Anema presenteert schaatsteam op Jaap Edenbaan

Springve­ren, drijfpak­ken, ‘dames­schaats’ en kunststo­frac­kets

17 oktober Na een marathonweekend vol wereldrecords plaatste atlete en bewegingswetenschapper Miranda Boonstra in deze krant vraagtekens bij de nieuwste ‘springveerschoen’ van Nike, die ze vergeleek met de klapschaats en het polyurethane zwempak. Elke wetenschappelijke innovatie in de sportwereld is steevast voer voor discussie, zo leren vijf voorbeelden.