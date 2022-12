Antoinette Rijpma-de Jong leidt na openingsdag NK allround, maar Marijke Groenewoud is niet ver weg door 3000 meter

Uitslag 3000 meter

500 meter

Rijpma-De Jong was vooral blij met haar 500 meter, maar keek ook tevreden terug op de tweede afstand, al had ze er meteen na afloop rekening mee gehouden dat er nog schaatssters onder haar tijd zouden kunnen. ,,Ik had iets meer kapot moeten zitten. De voorlaatste ronde was iets te langzaam, maar ik heb wel slechtere 3000 meters gereden op een allroundtoernooi. Ik maak me er niet zo druk om.”



Door de sterke rit van Groenewoud blijft het spannend op de tweede dag. ,,Ik had wel verwacht dat het een spannend allroundtoernooi zou worden”, zei Rijpma-De Jong. De drievoudig Nederlands allroundkampioene vindt het mooi dat het toernooi ergens om gaat omdat het telt als plaatsing voor het EK allround. ,,Alleen als je ziet hoe veel wedstrijden wij hebben in vergelijking met de tegenstanders uit het buitenland... Zij hebben veel meer tijd om te trainen. Wij moeten elke keer goed zijn en dat is best wel veel. Als je even een keer niet goed bent, kun je er zo maar naast zitten.”