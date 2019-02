Begint WK afstanden met dubbele machtswisseling?

Kramer voelt zich beter dan in Collalbo: ‘Maar het blijft fragiel’

6 februari Hoe minder Sven Kramer over zijn rugproblemen hoeft te praten, des te beter gaat het met hem. Dan is hij weer 'Sven The Man', dan is hij weer de schaatskoning die hij al ruim een decennium is. Tijdens het gebruikelijke persmoment in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell, vanaf donderdag tot en met zondag, kwam zijn sluimerende kwetsuur slechts zijdelings ter sprake. Dat zegt veel, zo niet alles, over de vorm waarin hij moment verkeert en het vertrouwen dat hij uitstraalt.