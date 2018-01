Blokhuijsen pakt tóch goud na tumultueuze massastart

Bij de massastart klonk er tweemaal een bel voor de laatste ronde. In de laatste ronde, die dus niet verreden had moeten worden, greep Blokhuijsen de leiding en kwam hij als eerste over de streep. De nietsvermoedende Silovs gaf na afloop aan dat Blokhuijsen het goud verdiende, maar even leek het erop dat de Let op het hoogste treetje mocht staan. Na lang overleg werd besloten dat de Nederlander tóch het EK-goud kreeg toegewezen.



Simon Schouten finishte als vierde in de tumultueuze massastart. Op het podium stonden om Blokhuijsen heen Andrea Giovannini en Ruslan Zakharov, die na het extra rondje als respectievelijk tweede en derde finishten. Voor Silovs restte de elfde plek in de officiële uitslag.