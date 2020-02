Blunders op het ijs: van vogelpoep tot ‘de wissel’

Jan Bols: foute wissel (1971)

Bols was in 1971 hard op weg om Europees kampioen te worden op de 5000 meter in Heerenveen. De allrounder vergooide echter zijn titelkansen door tweemaal de buitenbaan te nemen. Bols werd gediskwalificeerd en reed vervolgens ook niet meer op de 1500 meter. Het lukte hem daarna niet meer om een gouden medaille te pakken op een internationaal toernooi.

Volledig scherm Jan Bols. © ANP

Hilbert van der Duim: valpartij door vogelpoep (1981)

Van der Duim reed in 1981 het Europees kampioenschap de 10 kilometer, maar de langebaanschaatser bereikte niet ongeschonden de eindstreep. Door een valpartij liep hij de titel mis. De schaatser weet zijn val aan vogelpoep op de baan, waardoor hij onderuit gleed. Later zei Van der Duim dat het een grapje was.

Hilbert van der Duim: rondje te vroeg (1981)

1981 bleek niet het jaar van Van der Duim. Op de 5 kilometer tijdens het WK in Oslo passeerde hij de finishlijn en reed hij uit, maar dat deed hij een rondje te vroeg. Commentator Leen Pfrommer riep de legendarische woorden: ,,Hilbert jongen, je moet doorrijden! Wat ben je nou aan het doen?’’. Van der Duim besefte te laat dat hij de fout in was gegaan, want zijn Noorse rivaal Amund Sjøbrend was niet meer in te halen. Van der Duim kreeg al snel de reputatie van brokkenpiloot.

Bekijk hier hoe Van der Duim een ronde te vroeg stopte

Falko Zandstra: onderuit door armband (1995)

Net als Roest werd het bandje om de arm Falko Zandstra fataal. De schaatser had de armband, die aangeeft in welke baan de rijder is gestart, tijdens de 1500 meter op de WK allround afgedaan en op het ijs gegooid. Zandstra struikelde zelf over het bandje, waardoor hij de op een na slechtste tijd reed en hij zich niet plaatste voor de 10.000 meter.

Sven Kramer: verkeerde wissel (2010)

De meest recente blunder die bij menig schaatsliefhebber nog scherp op het netvlies zal staan. Sven Kramer was in 2010, tijdens de Olympische Spelen, keihard op weg naar een gouden medaille op de 10.000 meter. Kramer lag ruim voor op de concurrentie, maar werd door coach Gerard Kemkers op het laatste moment naar de binnenbaan gestuurd. Deze verkeerde wissel leverde hem diskwalificatie op.

Bekijk hier de foutieve wissel van Kramer

Patrick Roest: geen band om de arm (2020)

Maandenlang bereiden schaatsers zich voor op het WK afstanden in Salt Lake City, maar door een knullige fout wordt Roest gediskwalificeerd. De langebaanschaatser vergeet de band om zijn arm te doen, die dient als onderscheid tussen de starter in de binnenbaan en de buitenbaan. De blunder kost Roest geen medaille, want de 24-jarige schaatser stort enkele ronden voor het einde volledig in. Hij komt over de streep met de vierde tijd, achter Ted-Jan Bloemen, Sven Kramer en Graeme Fish.

Bekijk hier alle video's van de WK afstanden