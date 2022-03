Canadees Dubreuil uit WK sprint na positieve test, Krol nu aan de leiding

Veldslag verwacht in Lapland: ‘Je arm wordt zo koud dat het veel moeite kost om een bidon leeg te knijpen’

De laatste wedstrijd van het seizoen boezemt het marathonpeloton al een dikke week flink angst in: de 200 kilometer op het natuurijs van Lulea. Morgen staat voor de mannen de loodzware exercitie op het programma in Zweeds Lapland. „Dit is dé marathon van het jaar.”

17:44