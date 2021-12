Carlijn Achtereekte kan zich niet meer verstoppen: ‘Ik verlang soms wel terug naar die luwte’

Verrassen met een olympische titel is een ervaring die Carlijn Achtereekte (31) iedereen kan aanraden. Tegelijkertijd geeft winnen druk voor de toekomst. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me altijd even gemakkelijk is afgegaan als het gaat om de verwachting.’’