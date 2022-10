Column Erben Wennemars | Mooi om te zien dat de man die de hele KNSB ooit bijna opblies, nu diezelfde bond gaat helpen

Knegt grijpt op WK shorttrack net naast medaille op 1500 meter

Sjinkie Knegt heeft bij de WK shorttrack in het Canadese Montreal net naast een medaille gegrepen op de 1500 meter. Knegt eindigde in de finale als vierde. De afstandstitel ging naar Shaoang Liu uit Hongarije. Itzhak de Laat was eerder als tweede gefinisht in de B-finale.

