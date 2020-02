Coronaviruscontrole voor schaatsers in Calgary

'opstap naar meer' Nuis profiteert met nationale titel sprint van valpartij Mulder

26 januari Kjeld Nuis is bij de NK sprint in Heerenveen de grote winnaar geworden. De 30-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma verzekerde zich voor de eerste keer in zijn succesvolle carrière van de Nederlandse titel op de sprintvierkamp. Daarmee verdiende de tweevoudige olympisch kampioen tevens een startbewijs voor de WK sprint eind februari in Noorwegen.