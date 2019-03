Dag van uitersten voor bondscoach Otter

Twee uur later kroonde een ander rijdster, Lara van Ruijven, zich tot eerste Nederlandse wereldkampioene shorttrack. Ze won de 500 meter. Het had Otter niet eens verbaasd. ,,Ik wist dat dit mogelijk was. Ze rijdt heel het seizoen al sterk, dat zien we ook aan de tijden van die wereldbekerwedstrijden. Ik ken haar kwaliteiten, maar ook haar valkuilen. Ze wint die 500 meter, maar eigenlijk doet ze het niet helemaal goed. Lara ging te vroeg verdedigen, toen er helemaal niemand in haar buurt was om te verdedigen. Ze had hem soeverein kunnen finishen.” Nu kwam de Italiaanse Valcepina haar op de finish voorbij, alleen deed ze dat onrechtmatig en was het goud voor Van Ruijven.