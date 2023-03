Davide Ghiotto imponeert met wereldtitel op tien kilometer, zilver Jorrit Bergsma, geen medaille Patrick Roest na ineenstorting

Davide Ghiotto heeft met een indrukwekkend optreden in Thialf de wereldtitel op de tien kilometer gepakt. De 29-jarige Italiaan snelde op het ijs in Heerenveen naar een tijd van 12.41,35. Jorrit Bergsma ging met de zilveren medaille aan de haal, al was dat op grote afstand van Ghiotto: 12.55,64. Patrick Roest stortte in de slotrondes in en werd vierde. Het brons was voor Ted-Jan Bloemen.

Ghiotto is de opvolger van Nils van der Poel. De Zweed kroonde zich twee jaar geleden in Thialf tot beste van de wereld op de 10.000 meter, maar is inmiddels gestopt als professioneel schaatser.

Bergsma, drievoudig wereldkampioen op de langste afstand (2013, 2015 en 2019) en olympisch kampioen van 2014, had in de eerste rit met een vlakke race een tijd van 12.55,64 neergezet. Daarvan dacht de 37-jarige Fries al snel dat het niet genoeg voor de wereldtitel zou zijn.



Ghiotto reed in de rit na de dweil een vlakke race en wist in het tweede deel flink te versnellen en zijn directe tegenstander Takahiro Ito zelfs een ronde in te halen.

Volledig scherm Jorrit Bergsma (l) en Davide Ghiotto. © ANP

Roest stort in

Roest won eerder deze WK op de 5000 meter zijn eerste individuele afstandstitel. Hij startte in de voorlaatste rit op de tien kilometer. Ghiotto had kort daarvoor met 12.41,35 een tijd gereden waar Roest zelf maar een keer onder was gekomen.



De 27-jarige Nederlander zag in het eerste deel van zijn rit de achterstand gestaag oplopen op de Italiaan, die hem dit seizoen op de langste afstand ook al had geklopt bij de wereldbeker in Calgary. Roest versnelde wel, maar moest dat in de slotrondes flink bekopen. Zijn rondetijden liepen op en hij kwam met 13.02,92 ook niet aan de tijden van Bergsma en Bloemen (13.01,84).

Volledig scherm Patrick Roest. © ANP

Bekijk hier de finish van Ghiotto op de tien kilometer:

