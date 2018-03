De Jong: Coach Tijssen zwaar onterecht zwart gemaakt in media

Antoinette de Jong won vanmiddag bij de wereldbekerfinale in Minsk de 3.000 meter en sleepte ook de wereldbeker op de lange afstanden in de wacht. Door de schaatssoap die het einde inluidde van haar ploeg Justlease sluit ze het seizoen dit weekend desondanks met gemengde gevoelens af.

Vooral de manier waarop coach Rutger Tijssen in de media is afgeschilderd, zit De Jong erg dwars. Ireen Wüst, de kopvrouw van Justlease, zou van Tijssen te horen hebben gekregen dat ze vanwege haar leeftijd niet voor kwam in de plannen van de ploeg bij een eventuele doorstart, met Clafis en Plantina als extra sponsors. Een paar dagen later liet JustLease weten alle ophef sinds die mededeling te betreuren en helemaal uit het schaatsen te stappen.

,,Je leert als kind om niet te pesten, maar het is jammer dat dit bij Rutger wel wordt gedaan", deelt De Jong een sneer uit voor de camera van de NOS. ,,Zoveel mensen horen dingen uit de media en hebben daar een oordeel over. Ik vind dat je Rutger niet zo slecht moet neerzetten. Dat is zwaar onterecht. Hij heeft zich altijd ingezet voor iedereen. Hij heeft alles opzij gezet om ons hard te laten rijden. Hoe hij nu door de media wordt afgeschilderd, vind ik gewoon niet kunnen."

Teleurstelling

De teleurstelling bij de 31-jarige Wüst, nota bene de initiatiefneemster van de ploeg, kan haar ploeggenote wel begrijpen. ,,Maar ik vind dat het op een volwassen manier opgelost had moeten worden. Ik snap dat Ireen zwaar teleurgesteld is en in haar positie zou ik hetzelfde denken en voelen. Maar het is zo jammer dat een seizoen, waarin we iets fantastisch hebben neergezet, zo wordt afgesloten."

Tijssen zelf liet eerder deze week in een korte reactie op Twitter weten dat zijn aandeel in de zaak verkeerd wordt weergegeven. ,,Communicatie met alle gevolgen vandien mag nooit openbaar over de ruggen van personen worden uitgespeeld. Ik wil één reactie geven: nadat we met het team 3 jaar keihard hebben gewerkt met ongekende successen, zeg ik als trotse coach nooit. "Je bent te oud”. Op naar Minsk."