De Jong onbedreigd naar eerste Europese allroundtitel

Herzog razendsnel op 500 meter bij EK sprint, Leerdam vierde

12:25 Vanessa Herzog heeft uitgedeeld op de eerste 500 meter van het EK sprint. De Oostenrijkse ging rond in 37.61 en was daarmee liefst vijf tienden sneller dan concurrente Olga Fatkoelina. Jutta Leerdam was de beste Nederlandse met 38.55, goed voor een vierde plaats.