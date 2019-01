De Jong ook op 1500 meter oppermachtig bij EK allround

Orie dient protest in tegen diskwalifi­ca­tie Nuis: ‘Nog geen duidelijk bewijs’

11 januari Schaatscoach Jac Orie heeft bij de EK sprint in Collalbo een protest ingediend tegen de spraakmakende diskwalificatie van zijn troef Kjeld Nuis. ,,Kijk, als hij met zijn schaats over de lijn is gegaan, is het duidelijk. Dan lig je eruit. Maar de arbitrage heeft het ons nog niet duidelijk kunnen laten zien. En dat vind ik een beetje tragisch, zeker na de geweldige 1000 meter die Kjeld reed.’'