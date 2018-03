De Jong stoot Sabliková van troon; drama voor De Vries

De Vries reed dus geen 3 kilometer. Die werd gewonnen door De Jong, die daarmee ook het eindklassement op de afstand wist te winnen. Ivanie Blondin en Natalia Voronina stonden nog voor haar, maar zagen hun voorsprong verdampen. Voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 was het daarmee niet Martina Sablikova die het gecombineerde wereldbekersklassement over 3 en 5 kilometer won. De Tsjechische, het hele seizoen al niet topfit en in bloedvorm, sloeg de wedstrijd in Minsk over.

Het is voor De Jong de eerste eindzege in de wereldbeker. Ze begon het seizoen sterk met winst in Heerenveen, won de afstand later ook op het olympisch kwalificatietoernooi, maar zag op de Olympische Spelen zowel Carlijn Achtereekte als Ireen Wüst voor zich eindigen. Op de WK allround, vorige week in het Amsterdamse Olympisch Stadion, viel De Jong ook tegen. Maar in Minsk had zij het laatste woord. De Jong won in 4.08,85, voor thuisrijdster Marina Zueva en Blondin.