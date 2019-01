De mooiste foto's van het NK sprint en allround in Thialf

NK sprint Otterspeer schudt Ntab af en pakt tweede Nederland­se sprintti­tel

18:11 Hein Otterspeer heeft bij de NK sprint in Thialf voor de tweede keer de titel veroverd. De 30-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma liet zich op de tweede 1000 meter niet meer verrassen. Hij zegevierde met een bekeken race in een tijd van 1.08,22. Daarmee was Otterspeer iets langzamer dan zijn winnende tijd gisteren (1.08,05).