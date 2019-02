De Neeling verrast zichzelf: ‘Ik voel mij weer topsporter’

Door Pim Bijl



Dat ze snel had geschaatst, voelde Sanneke de Neeling zelf ook wel. Maar pas toen ze haar bril opzette kon ze haar tijd op het scorebord lezen. 38,09 seconden, een persoonlijk record op de 500 meter. Later volgde een sterke 1000 meter (vijfde in 1.15,08). Ze staat nu zevende, flink voor landgenotes Jutta Leerdam (elfde) en Letitia de Jong (dertiende).



Haar goede eerste dag op dit wereldkampioenschap past wel bij haar seizoen. Ze zette na moeizame jaren bij de sterrenploeg van Jac Orie een forse stap terug naar Gewest Fryslân. Maar juist daar – en terwijl ze de studie Life Science & Technology aan de Rijksuniversiteit Groningen is gestart – bloeit ze op. Twee weken geleden werd ze achtste op de WK afstanden en dat werd daarna uitgebreid gevierd. Door die klassering heeft ze namelijk weer de A-status van de NOC*NSF en daarmee inkomsten.

Volledig scherm © ANP

,,Ik voel mij weer topsporter”, zegt De Neeling. ,,Want dat was natuurlijk hiervoor niet helemaal zo, want ik verdiende geen geld met mijn sport. Het neemt een stukje zorg weg. Ik heb nu al veel zin in volgend jaar. Er zit nog rek in.”