De onbegrensde mogelijkheden van Schulting: 'Het plan staat nog in de kinderschoenen’

Door Rik Spekenbrink



Schijn bedriegt soms een beetje, dit weekeinde in Thialf. Dan lijkt het heel even alsof Suzanne Schulting serieus aan de bak moet om een race te winnen. Maar dan, twee keer met de ogen knipperen, heeft ze haar concurrentes met één keer aanzetten op een metertje of tien gereden en cruiset ze naar de finish. Van de kwartfinale tot de finale, van de sprint tot de 1500 meter, alles is voor ‘Suus’, er blijft dit NK allround geen snipper over voor een ander. De wereldkampioene domineert het shorttrack precies zoals ze zich na haar olympisch goud in Pyeongchang (2018) had voorgenomen.