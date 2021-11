De schaatsfamilie is weer zo goed als compleet: ‘Iedereen loopt met een grote boog om ons heen’

Door Pim Bijl



Bondscoach Bart Schouten keek deze dagen eens goed om zich heen en zag een stel jonge honden. Zo omschrijft hij een aantal van zijn Canadese schaatsers, nu ze in Polen eindelijk weer omgeven worden door internationale concurrenten. De vorige winter bleven mannen als Graeme Fish in Canada achter, toen in de bubbel van Thialf wedstrijden werden verreden en zelfs wereldtitels verdeeld. Fish, die zijn wereldtitel op de 10 kilometer daardoor niet verdedigde, is deze week in Tomaszów losbandig geworden.



,,Meer uitgelaten. Schreeuwen en lol hebben. En hij is niet de enige”, zegt Schouten. ,,Je ziet echt dat het de schaatsers een goed gevoel geeft als ze de ijsbaan hier binnenlopen en de internationale concurrentie zien. Sommigen zijn elkaar anderhalf jaar niet tegengekomen. Ik zie ze opbloeien. Hier doen ze het voor, hier trainen ze voor. Ze willen zich graag meten, graag laten zien hoe ze ervoor staan. Ik merk een enorme gretigheid.”