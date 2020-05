De verjaardag van... Yara van Kerkhof (30): ‘Ik begin het shorttrack wel echt te missen’

Gefeliciteerd Yara! Hoe vier jij je verjaardag in deze coronatijden?

,,Ik heb een huisje gehuurd in Friesland. Ik ben dertig geworden, dat is toch een klein beetje speciaal vond ik. Dus ik heb mijn ouders uitgenodigd en we gaan hier in de buurt van Workum wandelen. Op enige afstand van elkaar nog. Ik ben niet zo van de grote feesten tijdens mijn verjaardag, dus dit is goed zo.”



Hoe breng je de coronatijd doorgebracht?

,,Het was saai omdat je bijna niks kan doen. Zo ging het WK shorttrack in Zuid-Korea in maart niet door helaas. Dat was wel een domper maar er zijn ergere dingen gaande in de wereld momenteel. Het was de grootste wedstrijd van het seizoen en iets waar we heel erg naar uitkeken. Dat is een podium waar je jezelf wil laten zien aan de wereld. Gelukkig hadden we er al een groot deel van het seizoen opzitten. Voor de echte zomersporten is de tijd zonder wedstrijden heel wat vervelender. In februari was ik door mijn geboortestad Zoetermeer nog verkozen tot Sportvrouw van het jaar in 2019 en thuis heb ik niet stilgezeten. Ik heb de virtuele Amstel Gold Race gereden en ik heb voor NOC*NSF namens Team NL een online programma gemaakt dat kinderen stimuleert om te blijven bewegen. Dat vind ik heel belangrijk want veel bewegen is goed voor gezondheid. En voor veel mensen en kinderen is het moeilijker om thuis op een goede manier in beweging te blijven. Dat vond ik leuk om te doen.”