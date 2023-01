Deceptie voor Xandra Velzeboer na valse start op 500 meter: ‘Ik kon het niet geloven’

,,Ik heb de beelden meerdere keren teruggezien, want ik kon het niet geloven”, zei Velzeboer na de openingsdag in Polen. ,,Had ik het nou mis? Maar ik ben het niet eens met de beslissing. Ik bewoog wel, maar ik reageerde op de Kroatische naast me. Dat is heel duidelijk te zien. Zij startte in mijn ogen vals, en ik reageerde op haar. Maar zij mocht wel blijven staan. Dit is wel klote. Bij zo’n voorronde zou ik normaal gesproken nooit in de problemen moeten komen.”