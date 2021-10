Dit is waarom dit olympische schaatsseizoen spannender dan ooit wordt

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Hier draait het om, dit seizoen



De EK afstanden staan op de kalender, er is een WK allround en een WK sprint, maar uiteindelijk draait het in een olympisch seizoen vooral om de Spelen. Maar, al worden de Winterspelen in Peking over minder dan 100 dagen geopend, voor langebaanschaatsers is dit zeker niet iets om al naar uit te kijken.



Er is namelijk één toernooi dat er echt toe doet, een wedstrijd die bepaalt of een seizoen voor de jaarwisseling al voorbij is of niet: het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat tweede kerstdag begint. Nooit was de selectiewedstrijd zo spannend als deze editie. Waar vier jaar geleden nog maximaal 10 startbewijzen per sekse per land te verdienen waren, zijn dat er deze keer slechts 9. En met de zware concurrentie in Nederland waant geen schaatser zich zeker.