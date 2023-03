Drama Oranje-vrouwen: diskwalificatie na baanrecord om blote enkel Joy Beune, mannen pakken goud

WK afstandenJoy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud leken op het WK Afstanden in Heerenveen voor een stunt te zorgen door goud te pakken op de ploegenachtervolging. De Nederlandse vrouwen waren in een baanrecord met afstand de snelste, maar werden gediskwalificeerd door een zichtbare enkel van Joy Beune. De mannen kroonden zich even later na een spectaculaire ontknoping wél tot wereldkampioen.

Canada leek in eerste instantie aanspraak te maken op het goud door de tweede tijd ooit in Thialf neer te zetten. Daar dachten de Nederlandse vrouwen echter anders over, want voor het eerst in twee jaar werd de topploeg van Canada geklopt. De tijd van 2:52:65 was stukken sneller dan men vooraf had kunnen denken.

Na afloop was de vreugde groot bij de Nederlandse vrouwen, maar dat was van korte duur. Het bleek dat de enkel van Joy Beune tijdens de race zichtbaar was en dat is reden voor diskwalificatie vanwege veiligheidsredenen.

Volledig scherm De vreugde bij de Nederlandse vrouwen was van korte duur. © ANP

Beune reageerde na afloop vertwijfeld en verontwaardigd: „Ik kon niks anders. Ik stop deze sokken vantevoren in mijn schoen, ze zijn er onderweg uit gegaan. Er is een mevrouw die staat bij de ijsopgang te controleren. Zij checkt mij en ziet dat de enkels bedekt zijn, dus laat me het ijs op gaan.”

Beune was met Ritsma bij de scheidsrechter geweest en probeerde protest aan te tekenen. „Dat kan je proberen zei de scheidsrechter, maar verwacht er niks van”

Voormalig Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage is het bepaald niet eens met de diskwalificatie. ,,Een belachelijke regel", stelt hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mannen pakken goud

De Nederlandse mannen hebben na een spectaculaire ontknoping wel het goud veroverd op de ploegachtervolging. Een perfect opgebouwde race leek een zilveren medaille op te leveren, maar in de laatste anderhalve ronde werd enorm veel tijd gewonnen op de Canadese mannen. De wereldtitel is voor Nederland.

Thialf ontplofte na de ontknoping en de schaatsers zelf waren dolblij met hun spectaculaire wereldtitel. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink waren met een tijd van 3.38,27 nipt sneller dan het team van Canada. Noorwegen pakte het brons.

Het is de eerste zege van het team van bondscoach Rintje Ritsma dit seizoen. In de wereldbeker kwamen de schaatsers niet verder dan een tweede en derde plaats.

Roest, Bosker en Snellink wonnen bij de laatste WK afstanden in 2021 eveneens het goud voor Canada en de Russische schaatsers. In totaal wonnen de Nederlandse schaatsers twaalf keer eerder het goud op de ploegachtervolging. Op de Olympische Spelen van Beijing vorig jaar greep het Nederlandse team naast de medailles.

Amerikaanse sensatie op de 500 meter

Merijn Scheperkamp heeft bij de WK afstanden in Heerenveen net naast de medailles gegrepen op de 500 meter. Met een tijd van 34,46 bleef de 22-jarige schaatser net verwijderd van het brons en werd vijfde. Het goud ging met 34,10 naar de Amerikaan Jordan Stolz, die zijn eerste wereldtitel greep.

Hein Otterspeer kwam als eerste Nederlandse schaatser in actie in de zesde rit tegen Nil Llop Izquierdo uit Spanje. Zijn tijd van 34,79 was goed voor de zesde plaats. Dai Dai N’tab was in de rit erna tegen de Italiaan David Bosa iets langzamer. Met 34,87 werd hij zevende.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.