Een ‘supergoede’ generale na een beladen week: ‘Volop vertrouwen dat we voor goud kunnen gaan’

Door Pim Bijl



Gebalde vuisten, vreugdekreten over en weer. Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker tonen hun blijdschap, meteen na hun finish in een nieuw baanrecord van 3.37,97, waarmee ze de Noren en Italianen op de EK afstanden achter zich laten. Maar veel belangrijker dan die titel is het perspectief. ,,Hiermee hebben we volop vertrouwen dat we over vijf weken voor goud kunnen gaan”, zei Kramer in Thialf.