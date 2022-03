Einde seizoen voor Jutta Leerdam na positieve coronatest: ‘Ik wilde eruit gaan met een knal’

Jutta Leerdam emotioneel na wereldti­tel: ‘Blij dat ik Kosta een lach op zijn gezicht kan bezorgen’

Jutta Leerdam heeft het WK sprint in Hamar gewonnen. Femke Kok ging als leider in het klassement van start op de 1000 meter, maar slaagde er niet in Leerdam te verslaan in een spannend onderling duel.

5 maart