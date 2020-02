Enorme blunder Roest: ‘Misschien niet volledig gefocust’

,,Iedere schaatser krijgt de transponder vlak voor de rit’’, legt Tuitert uit. ,,Een minuut voordat je begint, trek je je warming-upkleding uit en ga je zo'n band halen. Je doet dat zo erg op de automatische piloot, dat je er niet eens bij nadenkt.’’ Tuitert vindt het vreemd dat zijn ploeg het niet opmerkte. ,,Vlak voor de rit komt de ploeg niet meer bij de schaatser in de buurt, want die is dan volledig geconcentreerd op de wedstrijd. Het is niet zo dat de fysiotherapeut dan nog zijn handje vasthoudt. Maar je zou verwachten dat er iemand in de ploeg is die doorheeft dat er iets mist. Dat vind ik wel gek.’’

Verkeerd

Ook denkt Tuitert dat Roest zelf niet in zijn optimale concentratie zat. ,,Misschien was hij niet volledig gefocust, want zo'n band omdoen is niet iets wat je makkelijk vergeet. Het zegt misschien wel wat over zijn voorbereiding.’’ Tuitert stond zelf ook wel eens minder gefocust op het ijs. ,,Ik stond een keer vlak voor de rit op de baan toen ik op mijn schouder werd getikt door Sjoerd de Vries (ex-schaatser). Hij attendeerde mij erop dat ik verkeerd stond, haha.’’

Tuitert vindt het sneu voor Roest. ,,Het staat in de regels, dan kan een scheidsrechter natuurlijk niet zeggen dat hij het door de vingers ziet.’’ Uiteindelijk had het nog erger kunnen uitpakken als Roest een toptijd had gereden. Hij kwam echter later binnen dan Ted-Jan Bloemen, Sven Kramer en Graeme Fish. ,,Dat is wel een wereld van verschil. Als hij op het podium was geëindigd en dan gediskwalificeerd zou worden, zou de klap veel harder aankomen. Nu is het ook niet leuk, maar gooit hij geen wereldtitel of record weg.’’