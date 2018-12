Esmee Visser wint 5000 meter in Tomaszów Mazowiecki

De Canadese Isabelle Weidemann eindigde als tweede in 7.06,19. Het brons was voor Natalia Voronina uit Rusland (7.08,68).



Voor Visser was het haar tweede wereldbekerzege in haar nog prille loopbaan op het hoogste niveau. De blikvanger van TalentNED zegevierde vorige maand in Obihiro op de 3000 meter. Visser reed begin dit seizoen bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf op de 5000 meter een winnende tijd van 6.50,64.



Melissa Wijfje (negende in 7.23,67) en Reina Anema (tiende 7.27,16) vervulden in Polen een bijrol.



Voor de vrouwen was het de eerste en meteen ook laatste race dit seizoen op de 5000 meter in het wereldbekercircuit. Het eindklassement wordt niettemin pas opgemaakt na de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City. De titel gaat dan naar de beste schaatsster in een gecombineerde rangschikking met de 3000 mete