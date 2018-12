Euforische Krol na primeur: ‘Ik win verdomme nooit wat’

VideoThomas Krol wint niet vaak. Sterker nog Thomas Krol won eigenlijk nog nooit een wedstrijd op het hoogte podium. Het maakte zijn uithaal in Thialf met wereldbekerwinst op de 1500 meter in 1.43.78 des te bijzonderder.

Door Pim Bijl

Na zijn race zag een volgepakt Thialf al zijn vreugdekreet. Daarna veranderde Krol in een gespannen schaatser, zenuwachtig heen en weer wiebelend op het bankje op het middenterrein. Maar geen van de toppers die na hem reden, konden aan de tijd van Krol tippen. Patrick Roest, olympisch kampioen Kjeld Nuis en specialist Denis Joeskov, ze beten zich stuk op de 1.43.78 van Krol.

,,Ik win verdomme nooit wat”, riep Krol even later met een gouden medaille en een bos bloemen in de gangen van Thialf. ,,Ik word vaak derde, soms tweede. Dat zijn mooie ereplaatsen, waar ik ook trots op kan zijn. Maar altijd is er wel eentje sneller. Dit is superbijzonder.”

De 26-jarige Krol schaatst sinds dit seizoen voor Jumbo en lijkt extra inhoud te kweken door de duurtrainingen met allrounders. Voor vandaag reed hij in Thialf nog nooit een 1500 meter onder de 1.45. Al tijdens zijn rit had hij door dat hij nu met iets speciaals bezig was, ook door de bordjes waarop hij zijn rondetijden te zien kreeg.

,,Normaal gesproken wil ik die nooit zien, omdat ik de 1500 meter als een sprinnter rijd en op het laatst toch in elkaar stort. Maar waarschijnlijk hebben ze gedacht: hij gaat zo hard, laat maar zien. Nou, het gaf wel vertrouwen”, zei Krol lachend, vlak voor hij door Kjeld Nuis op zijn schouders werd geklopt.

Zijn ploeggenoten Patrick Roest en Kjeld Nuis werden 3de en 5de. Ze waren beiden onder de indruk van Krol. Roest: ,,De tijd van Thomas is wel even schrikken.” En Nuis: ,,Thomas is een koning, ik reed een laffe rit.”

Zij sloegen een week geleden nog de derde wereldbekerwedstrijd in Polen voor een trainingskamp in Collalbo. Die beslissing werd genomen om er voor te zorgen dat Jumbo optimaal voorbereid is op de NK afstanden over twee weken en het belangrijkste deel van het seizoen. Krol: ,,We hebben daar hard getraind, dus ik had ook echt niet verwacht nu al zo goed te zijn. Over twee weken moet ik écht goed zijn, maar ik denk niet dat dit te vroeg is. Als ik hier start, wil ik ook winnen. Mooi dat dat nu een keer is gelukt na al die ereplaatsen.”