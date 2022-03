Femke Kok mag tóch meedoen aan teamsprint, bondscoach komt na felle kritiek terug op besluit

Kok vertelde donderdag bij de NOS dat ze niet begreep dat ze niet mee mocht doen. ,,Daar schrok ik wel een beetje van. Ik voel me heel erg gepasseerd. De bondscoach gaf een aantal redenen en was het niet met me eens. Ik ben het hele jaar de snelste en word niet opgesteld”, uitte Kok haar onbegrip.

Ze kreeg onder mee bijval van AD-columnist Erben Wennemars, die de bondscoach ‘ongeschikt’ noemde. Een dag later vertelt Coopmans zijn beslissing te hebben herzien: ,,We zien dat Femke echt wel goed is. En ze wil heel graag, dat is heel duidelijk.”

WK Sprint Kok doet momenteel mee aan het WK Sprint. Daarin staat ze tweede achter Jutta Leerdam. Volg de tweede dag van het WK hier via ons liveblog.

Kok wees er donderdag op dat zij met Michelle de Jong en Marrit Fledderus de startplek op de teamsprint voor de WK had ,,binnengeharkt” bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger, ,,toen niemand anders wilde rijden”. De bondscoach koos echter naast Jutta Leerdam voor Marrit Fledderus en Isabelle van Elst.

,,We werden daar vierde, op 1,2 seconde van de winnende tijd", aldus Coopmans. ,,Daar heb ik me gerealiseerd dat er meer power in de ploeg moest. Jutta Leerdam moest in de ploeg.” Leerdam en Kok rijden momenteel allebei het WK Sprint. Ook dat speelde volgens de bondscoach een rol in zijn afwegingen. Er was immers een kans op blessures.

Bondscoach Coopmans lag tijdens de Olympische Spelen ook al onder vuur. Er was veel onbegrip over zijn keuzebeleid rond de massastart bij de mannen en op de ploegenachtervolging werd slechts één bronzen medaille gepakt. Het contract van Coopmans bij de KNSB loopt deze zomer af.