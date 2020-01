Het gekke is dat op de Weissensee dergelijke voorbeelden gewoon in praktijk worden gebracht. Op het ijs van het Oostenrijkse bergmeer schaatsen tijdens de officiële KNSB-wedstrijden veel toerrijders rustig hun rondjes. Alsof er niets aan de hand is. ‘Wedstrijd? Waar? Hier?’



Het is een jaarlijkse bron van irritatie: de vele toerrijders, die zoals afgelopen zaterdag tijdens het ONK, de wedstrijdschaatsers in de weg rijden. Niet zozeer de koplopers, maar wel de zwoegers helemaal achter in het veld. Die het dan toch al niet makkelijk hebben.



Dat de recreanten willen schaatsen, is begrijpelijk. Daarvoor zijn ze immers naar de Weissensee afgereisd, waar ze iedere gelegenheid willen benutten om hun geliefde sport te beoefenen. Of om nog even te trainen voor de toertocht die enkel dagen later op hun programma staat. De organisatie haalt de mensen niet van het ijs af, maar moet noodgedwongen wel met een aantal wagens en quads de wedstrijd begeleiden. Om de recreanten te waarschuwen dat de koers er aan komt en of ze even alstublieft aan de rand van het parcours halt willen houden. Ik denk dan: Ga toch van het ijs af!