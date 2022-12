Gary Hekman wint primeur op natuurijs in Burgum, Maaike Verweij doet het wéér

Schaatser Gary Hekman heeft de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De 34-jarige schaatser van Reggeborgh was na honderd ronden op de Friese natuurijsvloer in Burgum de beste voor Harm Visser en Jordy Harink.

Hekman volgt Bart Hoolwerf op, die vorig jaar de beste was op het natuurijs in Noordlaren. De schaatser van Reggeborgh ontbrak in Burgum. Hij zit in Calgary voor de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen. Hekman won in 2016 ook de eerste marathon op natuurijs.

Op de Friese baan gingen 77 schaatsers van start. Ondanks meerdere aanvallen eindigde de wedstrijd in een massasprint. Daarin was Hekman duidelijk de snelste.

Met nog 44 ronden te gaan ontstond er een kopgroep van zes schaatsers met daarbij onder anderen Crispijn Ariëns. Royal A-ware van coach Jillert Anema moest reageren en stuurde Daan Gelling vooruit. De vlucht werd echter al snel geneutraliseerd. In de slotfase probeerden Roel Boek en Marco van der Tuin het. Ze werden teruggehaald door de schaatsers van Reggeborgh, die het ook knap afmaakten.

Maaike Verweij wint de eerste marathon op Nederlands natuurijs van het seizoen bij de Friese IJsclub Bergum.

Het is voor de eerste keer dat Burgum de allereerste schaatsmarathon op natuurijs van het seizoen binnenhaalt. De organiserende IJsclub Bergum troefde daarmee Haaksbergen, Nieuw-Buinen, Puttershoek en Noordlaren af. Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen van de KNSB, keurde woensdagochtend rond 09.00 uur na een succesvolle ijsmeting de ijsvloer in Burgum goed.

Maaike Verweij had eerder de eerste marathon op natuurijs bij de vrouwen gewonnen. Ze won na zeventig ronden de sprint. De schaatsster van Albert Heijn Zaanlander troefde haar concurrenten af in de eindsprint. Vorig jaar was Verweij ook de snelste op de eerste marathon op natuurijs. Die was toen in Noordlaren.

Woensdag meldden zich 71 deelneemsters aan de start in Burgum. Favoriet Irene Schouten moest verstek laten gaan. Zij is bij de wereldbeker in het Canadese Calgary. Merel Bosma finishte als tweede, gevolgd door Elsemieke van Maaren (beiden van BDM/BTZ).

Burgum had voor het eerst de primeur van het seizoen voor de schaatsmarathon op natuurijs. Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen van de KNSB, voerde woensdagochtend rond 09.00 uur een succesvolle ijsmeting uit.

De marathon op natuurijs in Noordlaren (Groningen) morgenochtend gaat niet door, omdat er twijfels zijn of het komende nacht genoeg gaat vriezen. Voor de marathonschaatsers staan vrijdag en zaterdag weer wedstrijden op kunstijs gepland.

Sfeerbeeld van het vrouwenpeloton tijdens de eerste marathon op Nederlands natuurijs bij de Friese IJsclub Bergum.

