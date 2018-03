Geen ploeg en geen sponsor voor Wüst: hoe kan dat?

,,Ik begrijp totaal niet wat hier gebeurt. Ireen is een fantastische ambassadrice van de sport, die nog zeker 5 tot 7 jaar van waarde is. Ze is een icoon ter grootte van ‘Ard en Keesie’ en Sven Kramer. Als ze al inboet qua prestaties - het is menselijk om op enig moment over je hoogtepunt heen te zijn - dan blijft ze een boegbeeld van het schaatsen. Geef haar een andere rol in het team, als begeleider of mentor van jeugdige ploegleden, of laat haar lezingen geven bij bedrijven. Bovendien is ze fatsoenlijk, beleefd, zal nooit in een foute pas lopen. Veel bedrijven, zoals banken of verzekeraars, spreekt dat juist aan. Ik kan me niet voorstellen dat er geen bedrijven zijn die zich niet aan haar willen verbinden.



Ik ken Ireen niet als lastig, maar al zou ze dat zijn: welke topsporter is dat niet? Dat is inherent aan het bestaan, net als egoïsme. Johan Cruyff was soms ook lastig, Sven Kramer kan ook hartstikke lastig zijn.”