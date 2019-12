Groeibriljant Ning moet China aan olympisch goud helpen

Door Pim Bijl



Vorige maand werd hij 20 jaar. Ning Zhongyan, geboren in Mudanjiang, in het zuiden van China, op 250 kilometer van de Russische stad Vladivostok, is de man waarmee China wil scoren over tweeënhalf jaar in eigen land. Zijn talent viel vorig jaar al even op in Inzell, toen hij als junior zesde werd op de 1500 meter bij de WK afstanden. Dit weekeinde boekte hij zijn eerste zege in een wereldbekerwedstrijd.

Met een zeer sterke slotronde - langzamerhand begint het zijn wapenfeit te worden - versloeg hij in een rechtstreeks duel wereldrecordhouder Kjeld Nuis. Later kwamen ook Patrick Roest en wereldkampioen Thomas Krol niet aan zijn tijd, een baanrecord van 1.44,81. De zege voelt als een doorbraak voor de 1,78 meter lange Ning, die dit seizoen ook al eens tweede werd op de 1000 meter in Minsk.

Het geeft China hoop. Tijdens de Winterspelen in Pyeongchang eindigde het land als zestiende in het medailleklassement. Slechts één keer in de geschiedenis werd goud gewonnen op de langebaan: Hong Zhang op de 1000 meter bij de vrouwen in Sotsji. ,,Maar de komende Spelen moeten een succes worden”, zei Arie Koops vorig jaar al in een interview tegen deze krant. In Peking, in eigen land, wil men in 2022 schitteren.