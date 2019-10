Groenewoud winnares eerste schaatsmarathon

Groenewoud, uitkomend voor Team Ziuz (opleidingsploeg van Royal A-ware), maakte deel uit van een kopgroepje van drie schaatssters. Met nog 45 ronden te gaan had het trio een ronde voorgesprong gepakt op het peloton. Daarin controleerden haar ploeggenoten Irene Schouten en Carien Kleibeuker in het lichtblauwe pak van Royal A-ware het tempo en stelden daarmee de voorsprong van Groenewoud veilig.



,,Iedereen keek vanavond naar Irene, daar kon ik mooi gebruik van maken’’, aldus Groenewoud, die het afgelopen seizoen in hetzelfde pak reed als Schouten. Met Beau Wagemaker en Loes Adegeest had ze snel een gaatje op het peloton te pakken, die uitmondde in een ronde voorsprong.



Het beste resultaat van Groenewoud was tweemaal een tweede plaats, achter Schouten. Op het kunstijs van de Jaap Eden baan kon ze het ditmaal wel afmaken. In de sprint hoefde ze alleen maar af te rekenen met Wagemaker. De nummer drie van het kopgroepje, Adegeest, volgde moegestreden op ruime afstand.



De sprint van het peloton werd gewonnen door Irene Schouten, voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De zege van Groenewoud leverde haar niet alleen het oranje leiderspak op, de Friezin is ook de leidster in het jongerenklassement. ,,We gaan de eerste positie in het algemeen klassement zeker verdedigen’’, keek de winnares al vooruit naar de tweede marathon van het seizoen, zaterdag in Den Haag.