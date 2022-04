Harde klap voor Suzanne Schulting: positieve coronatest zet streep door WK-deelname

Een harde klap, in de eerste plaats uiteraard voor Schulting zelf. Ze verdedigde in Canada vijf wereldtitels, op alle afstanden én het allround klassement. Maar ook voor de vrouwenploeg. Die miste al Selma Poutsma, die eerder in Calgary corona opliep en al thuis is. Met alleen nog Xandra Velzeboer, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof kan geen relayploeg worden geformeerd en is die wereldtitel al verkeken.