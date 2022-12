Hein Otterspeer wint 1000 meter en voert na eerste dag klassement NK sprint aan

Kjeld Nuis noteerde de derde tijd. Hij kwam na 1:08,23 over de streep. ,,Het is super als je zo de eerste dag afsluit’’, reageerde Otterspeer voor de camera van de NOS. ,,Dit was een van mijn betere ritten hier in Thialf. Dit is gewoon een wereldtijd. Dat ik dat nu uit mijn mouw schud, ben ik gewoon heel blij mee.’’ Otterspeer gaat daarmee aan de leiding van het klassement, met een nipte voorsprong op nummer twee Kai Verbij.