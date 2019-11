Herstelde Kramer kijkt uit naar 10.000 meter

Kramer (33) werd drie weken geleden in Inzell door een auto aangereden toen hij op de fiets op weg was naar de training. Hij hield aan de botsing een knieblessure over. Mede daardoor kon de Fries slechts één testrace, vorige week op de 3000 meter, afwerken.

,,Ik heb niet of nauwelijks last van die knie gehad. Ik kan nu de wereldbeker in. Zaterdag ga ik nog van start op de 1500 meter en het is mogelijk dat ik zondag ook nog op de 10.000 meter in actie kom. Ik kan nog wel wat wedstrijdritme gebruiken, omdat ik door die knieblessure nog weinig heb kunnen racen.”