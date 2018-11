Herzog wint 1000 meter, Wüst beste Nederlandse op vijfde plek

Voor Herzog (23) was het haar derde wereldbekerzege in totaal en haar tweede op de 1000 meter. Begin dit jaar was ze in Erfurt voor de eerste keer in het wereldbekercircuit de snelste op de kilometer.



Ireen Wüst was de beste Nederlandse in Obihiro op de vijfde plek (1.15,34). Letitia de Jong (negende 1.16,22) en Jutta Leerdam (tiende in 1.16,29) eindigden ook nog in de top tien.



Antoinette de Jong finishte als elfde (1.16,38) en Joy Beune belandde met een tijd van 1.18,10 op de achttiende plaats.



Olympisch kampioene Jorien ter Mors ontbreekt dit seizoen in het deelnemersveld vanwege een knieblessure.