Herzog wint eerste 500 meter in Thialf, Kodaira dichter bij eindzege

Schaatsen in Thialf Voor Nederlan­ders is er bij World Cup-finale nog genoeg te winnen

6 maart Na de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari) en de WK allround en sprint in Hamar van afgelopen weekend wordt het schaatsseizoen komend weekeinde afgesloten met de finale van de World Cup. Plaats van handeling is schaatstempel Thialf in Heerenveen. Wat staat er allemaal op het spel en welke Nederlanders komen er nog in actie?