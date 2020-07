Het gemis van haar kamergenootje: ‘Dat je op je kamer komt en Lara daar niet is’

Schulting en Knegt verwerken verdriet op het ijs: ‘Ik word overal aan Lara herinnerd’

17:47 Een week voordat de Nederlandse shorttrackselectie eind juni op trainingskamp ging naar Frankrijk, organiseerde olympische kampioene Suzanne Schulting nog een barbecue bij haar thuis. Uiteraard was goede vriendin Lara van Ruijven ook van de partij. ,,Een heel leuk feestje, dat is op de foto's goed terug te zien. Die dierbare momenten koester ik heel erg nu het meest onwerkelijke is gebeurd.”