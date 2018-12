Patrick Roest is dit seizoen voor Sven Kramer vooralsnog niet te verslaan op de 5000 meter. De 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk was ook bij de NK afstanden zijn negen jaar oudere ploeggenoot de baas. Hij pakte met een tijd van 6.09,36 zijn eerste titel bij dit toernooi. Kramer, die tegen Roest reed in de laatste rit, moest ook nog achter Jorrit Bergsma (6.12,68) genoegen nemen met brons (6.13,82).

,,Ik blijf het nog steeds speciaal vinden om Sven te verslaan’', liet Roest opgetogen weten. ,,We hebben er opnieuw een mooie strijd van gemaakt voor het publiek. Sven kwam in het tweede deel van de race plotseling hard onderdoor. Daarop moest ik wel reageren, anders was hij weggeweest. Gelukkig had ik de goede benen om zijn aanval te pareren en daarna een gat te slaan.’'

Kramer was redelijk tevreden met zijn derde keer brons dit seizoen op zijn favoriete afstand. ,,Natuurlijk baal ik dat ik niet heb gewonnen’', gaf de tienvoudige kampioen toe. ,,Ik had misschien wel voor de eerste keer in acht weken het gevoel dat ik goud kon pakken. Mijn aanval op Patrick kwam achteraf iets te vroeg. Ik zat nog iets te ver weg van hem. Ik kwam wel naast Patrick, maar kon geen afstand nemen. Voor hem was het daardoor makkelijk om te counteren.’'

Kramer, die ook bij de wereldbekerkwalificatie en bij de vierde wereldbeker in Thialf voorrang moest verlenen aan Roest, benadrukte vooral de pluspunten bij zichzelf. ,,Mijn rug houdt zich nu goed. Ik heb het gevoel dat ik niet meer zoveel nodig heb om weer te gaan winnen. Het feit dat ik weer kan en durf aan te vallen, dat ik mezelf weer in de race kan knokken, doet me goed. Als je geen zelfvertrouwen hebt, doe je dat niet.’'

Kramer rekent erop dat hij zich zaterdag op de 1500 meter weet te plaatsen voor de EK allround in januari in Collalbo. De Fries weet nog niet of hij zondag op de 10.000 meter van start gaat. ,,Ik leef van dag tot dag.’’