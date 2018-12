‘Ik dacht alleen maar: wat heb ik geflikt?’

‘Ik denk niet vaak meer aan die dag. Behalve wanneer anderen mij erop aanspreken. Laatst deed ik gewoon in normale kleding even boodschappen en dan hoor ik: ‘Ehm, sorry, maar ben jij Esmee Visser?’ Ik zei dat het klopt en: ‘Sorry, ik moet ook gewoon boodschappen doen.’ Dat mensen zo naar me kijken vind ik nog steeds heel apart. Al begrijp ik het ook wel weer, voor ons zijn bekende Nederlanders ook gewoon bekende Nederlanders. Maar ik vind mezelf nog gewoon normaal, dus dan is dat een gekke gewaarwording.



,,De dag van mijn wedstrijd was ik al twee weken in het olympisch dorp. Voor mij was alles wat ik meemaakte mooi en leuk, al zag ik ook sporters die het niet zo ervoeren, die gespannen waren. Voor mij was alles nieuw. Ik had nog nooit met Martina Sáblíková geschaatst bijvoorbeeld. Ja, ik had een World Cup in de B-groep gereden, maar toen ik eindelijk mocht, was iedereen van de A-groep alweer naar huis. In Zuid-Korea maakte ik voor het eerst in mijn leven alles van de topsportwereld mee, alles wat ik alleen van tv kende of waarover ik had gehoord. Dat gaf een kick. Bovendien: mijn droomdoel voor altijd, voor ooit, was het halen van de Spelen. Dat had ik eigenlijk ineens al bereikt.