‘Ik loop tegen de beperkingen van mijn lichaam aan’

Ook De Jong sloot de eerste dag van het mondiale toernooi teleurstellend af. ,,Ik was blij met mijn 500 meter, maar op de 3000 meter liet ik me gek maken door Sablikova. Daar baal ik van.” Ze had haar race tegen de Tsjechische vooraf gevisualiseerd ter voorbereiding. ,,Ik had wel verwacht dat ze onderdoor zou komen, maar niet dat ze zó hard onderdoor zou komen. En dan wil ik te graag en ga ik technisch niet goed rijden.” De strijd om de titel lijkt waar het De Jong betreft gestreden, het gat met de Japanse en Tsjechische is groot. ,,Maar ik ga me er niet zomaar bij neerleggen dat ik hier voor een derde of vierde plek rij. Dus ik richt me op twee heel goede afstanden morgen.”



De sombere gemoedstoestand bij de twee Nederlandse toppers stond in schril contract met het stralende humeur bij Martina Sablikova. De 31-jarige Tsjechische verbeterde met een tijd van 3.53,31 het wereldrecord dat sinds 2006 in handen was van de Canadese Cindy Klassen (3.53,34).



,,Een verschil van niets, maar het is perfect’', sprak de nummer twee van het klassement glunderend bij de NOS. ,,Ik heb er geen woorden voor. Ik had al een paar keer eerder een aanval gedaan op dit wereldrecord, maar ging toen steeds dood in de laatste twee ronden. Nu ook weer, maar nu hield ik net voldoende marge over. Fantastisch.’’



