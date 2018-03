'Ik realiseer me nu weer waarom we binnen schaatsen'

Door Lisette van der Geest Een week geleden dacht Annouk van der Weijden: lullig voor de organisatie van de WK allround , maar laat die ijsvloer maar uit het Olympisch Stadion waaien. Zij kende het back-up plan in geval van nood: ,,Lekker naar Thialf. Ik deed het in het verleden en vond het echt verschrikkelijk; buitenschaatsen, tegen harde wind in.” Inmiddels is ze sinds zaterdag derde van de wereld en denkt ze compleet anders. ,,Ik heb er mijn hele carrière (ze maakte vorige week bekend te stoppen met schaatsen, red.) over gedaan voordat dit kwartje viel. Ik denk dat schaatsers vooral zichzelf wijsmaken dat het niks is om onder zware omstandigheden te rijden. Je moet beseffen dat je er niks aan kunt veranderen en gewoon je plan uitvoeren. Dat lukte. Nu zou ik zeggen: organiseer het vaker op deze manier, want die sfeer, die entourage, al die mensen afgelopen weekeinde, dat maak je echt nergens anders mee. Een vol Thialf is niks vergeleken met dit.”

Dan Ted-Jan Bloemen: ,,Hartstikke leuk voor een keertje, maar voor mij mag het hierbij blijven”, zegt de regerend olympisch kampioen op de tien kilometer. Hij noemt allrounden ‘misschien wel niet van deze tijd’. ,,Ik zou graag zien dat het een toernooi wordt waarbij het einde van het seizoen gevierd wordt, niet een waar een wereldtitel en zoveel prijzengeld aan wordt opgehangen. De omstandigheden zijn daarvoor op een buitenbaan te wisselend. Maar dit is allemaal vanuit eigen perspectief gedacht.” Bloemen werd in Amsterdam zestiende in het eindklassement, de afsluitende tien kilometer, zijn favoriete afstand mocht hij door zijn lage klassering niet eens rijden. ,,Ik ben totaal niet getraind om onder deze zware omstandigheden goed te presteren. Ik ben getraind voor snelle omstandigheden, waar normaal gesproken alle wedstrijden zijn. Alles draaide dit jaar om de Olympische Spelen. Niemand is allround getraind, maar toevallig ligt het bij sommige schaatsers wat dichter bij hun natuur. Volgend jaar is het WK allround in Calgary, ik denk dat ik daar goede kans heb op een plaats bij de eerste drie of eerste vijf.”

Erben Wennemars zucht. Is even stil en antwoordt dan na de vraag of er in de toekomst vaker WK’s in de buitenlucht moeten worden georganiseerd: ,,Poeh. Je moet in sport altijd streven naar zo eerlijk mogelijke omstandigheden en vervolgens moet dat uitnodigen tot heroïsche gedrag. Ik vind dat sport niet te klinisch moet worden. Er wordt weleens geopperd dat de starters vervangen moeten worden voor een ander systeem, daar ben ik geen voorstander van. Tegelijkertijd moet een wedstrijd geen loterij zijn. Onvoorspelbaarheid is interessant, maar wanneer elementen bepalen wie wint, kun je de sport niet meer serieus nemen.

Oud-schaatser en coach bij iSkate, Simon Kuipers: ,,Ik denk dat het voor sporters heel anders was dan voor het publiek. Het was een fantastisch initiatief en als het een week eerder had plaatsgevonden, toen het vroor en de zon scheen, was er ook niks aan de hand. Nu was het voor sommige schaatsers lastig met de weersomstandigheden en het ijs dat soms tijdens de wedstrijd veel minder werd. Aan de andere kant: er was zoveel herrie in het stadion, sporters genoten daar ook van. Als dit de manier is om meer sponsors te werven, dan moeten we dat benutten. Ik zou het niet erg vinden als er eens in het jaar een wedstrijd in de buitenlucht plaatsvindt. We moeten ook niet teveel watjes worden.”