Imponerende Patrick Roest op titelkoers na 500 en 5000 meter bij NK allround

Patrick Roest is hard op weg naar zijn tweede titel bij de NK allround. De 27-jarige schaatser startte al sterk in Thialf met winst op de 500 meter en vergrootte op de 5000 meter zijn voorsprong op de rest van het deelnemersveld. Roest won in een tijd van 6.10,41, net geen kampioenschapsrecord. Dat blijft in bezit van Sven Kramer (6.10,37 in 2012).

Beau Snellink werd met 6.11,08 tweede, maar had op de 500 meter (waarin hij als dertiende was geëindigd) al veel tijd verloren op Roest. Toch maakte de 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma een flinke sprong in het klassement waarin hij nu tweede staat achter Roest.

Volledig scherm Beau Snellink. © Pro Shots / Erik Pasman Roest zat halverwege de race nog onder de tijd van Snellink, maar dook toen in de rondjes van 28 seconden. Met die snelle slotronden bleef hij zijn concurrent op de lange afstanden nipt voor. Titelverdediger Marcel Bosker kwam in de slotrit tegen Jordy van Workum tot de vierde tijd met 6.17,88, nog net achter Kars Jansman (6.16,06). Hij neemt in het klassement de derde plaats in.

Tjerk de Boer, die als tweede was geëindigd op de 500 meter, zakte weg in het klassement. Hij kwam op de 5000 meter tot 6.34,75 en staat na twee afstanden achtste. Van Workum, de nummer 3 op de eerste afstand, werd vijfde met 6.20,62 en staat vierde in het klassement.

Morgen is de slotdag van de NK allround. Dan staan de 1500 meter en tien kilometer op het programma. Roest werd vorig jaar voor het eerst Nederlands kampioen allround.

Uitslag 5000 meter

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

500 meter

Roest greep de macht al op de eerste afstand. De drievoudig wereldkampioen allround won de 500 meter in Thialf in een tijd van 36,11 seconden. Hij bleef Tjerk de Boer (36,20 seconden) voor. Jordy van Workum was de derde schaatser die onder de 37 seconden bleef: 36,91 seconden. Titelverdediger Marcel Bosker werd met vijfde (37,04 seconden), vlak achter Chris Huizinga (37,00 seconden).



Beau Snellink, de nummer twee van de vorige NK allround, kwam in een persoonlijk record tot 37,67 seconden. Dat was goed voor de dertiende plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is sterk op de lange afstanden, maar heeft nu al een grote achterstand op Roest. Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf hadden zich een dag voor de NK afgemeld.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Uitslag 500 meter

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassement NK allround (mannen)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over schaatsen.