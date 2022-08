Ireen Wüst heeft een nieuwe baan in de schaatswereld: ‘Fantastisch om te helpen’

De zesvoudig olympisch kampioene had tijdens haar topsportcarrière ook graag de beschikking gehad over iemand met veel ervaring in de topsport. ,,Tijdens je topsportperiode heb je natuurlijk coaches, fysio’s en voedingsdeskundigen om je heen die je verder helpen. Maar er zijn nog zoveel meer facetten om te leren als topsporter. In mijn nieuwe functie bij TalentNED ga ik mijn uiterste best doen om alle talenten in de academy te leren om 24/7 topsporter te zijn, met alles wat daarbij komt kijken.”