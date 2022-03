Irene Schouten haalt uit op 3000 meter en begint met kleine achterstand op Takagi aan slotdag

Irene Schouten staat na de eerste dag van het WK allround in Hamar op de tweede plaats. De drievoudig olympisch kampioene maakte in de Noorse schaatshal indruk door met 3.58,00 een baanrecord te rijden. Ze heeft in het klassement nog een kleine achterstand op de Japanse Miho Takagi, de winnares van de 500 meter.

Schouten had op de 500 meter de schade binnen de perken gehouden, door met 39,24 een dik persoonlijk record te rijden. Takagi, wereldkampioen allround in 2018, was met 38,31 ongeveer een seconde sneller.

Op de 3000 meter maakte Schouten haar reputatie als olympisch kampioene op die afstand waar. Ze dook ruim twee seconden onder het baanrecord, dat al sinds 2001 op naam stond van Gunda Niemann. De Duitse schaatslegende legde de afstand destijds af in 4.00,26.

Antoinette de Jong kwam op de 3 kilometer tot 4.00,90. Dat was de tweede tijd. De Europese allroundkampioene pakte daarmee eveneens tijd terug op Takagi (vijfde in 4.02,73) en staat in het klassement na twee afstanden derde.

Merel Conijn reed op haar eerste WK allround 4.03.00. Dat was goed voor de zesde tijd. In het klassement bezet ze de zevende plaats. Morgen staan in Hamar nog de 1500 meter en de 5 kilometer op het programma.

Verschil van 43 honderdsten

In het klassement leidt Takagi na twee afstanden nog, maar haar marge op Schouten en De Jong is niet groot. Schouten staat voor de 1500 meter van zondag 0,43 seconden achter. De Jong moet 0,59 goedmaken op de Japanse, die op de Spelen zilver pakte op de 1500 meter achter de in Hamar afwezige titelverdedigster Ireen Wüst.

De nummers vier en vijf in het klassement, Nana Takagi uit Japan en de Noorse Ragne Wiklund, staan al veel verder achter. Takagi moet op haar zus 2,99 seconden goedmaken en Wiklund 3,06 seconden. Conijn staat na en goede 3000 meter zevende in het klassement, op 4,25 seconden van de klassementsleidster.

Volledig scherm Irene Schouten wordt op het podium van de 3000 meter geflankeerd door Antoinette de Jong en Ragne Wiklund. © AFP